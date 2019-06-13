"Тоттенхэм" хочет купить Танги Ндомбеле

"Тоттенхэм" хочет приобрести игрока "Лиона" Танги Ндомбеле. Об этом сообщает Sky Sports.

На данный момент переговоры находятся на начальной стадии.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз входит в сферу интересов "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", однако это далеко не все претенденты.

В минувшем сезоне Лиги 1 он участвовал в 34 матчах, отметившись 1 голом и 7 ассистами.

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