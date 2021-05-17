"Тоттенхэм" хочет перехватить Флика у сборной Германии

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Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру мюнхенской "Баварии" Хансу-Дитеру Флику, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб намерен сделать предложение Флику по окончании сезона. Впрочем, проблемой для "Тоттенхэма" может стать тот факт, что специалист практически договорился со сборной Германии.

Напомним, что несколько недель назад "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. После 36 туров лондонцы занимают шестое место в Премьер-лиге и сохраняют теоретические шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

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