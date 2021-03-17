"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Краснодара"

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"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Краснодара"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к габонскому нападающему "Хатайспора" Аарону Бупендзе, сообщает 90min.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Ньюкасла", "Лестера", "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптона" и "Брайтона".

Ранее сообщалось, что Бупендзой активно интересуются "Краснодар", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

В нынешнем сезоне 24-летний Бупендза провел за "Хатайспор" 28 матчей во всех турнирах и забил 18 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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