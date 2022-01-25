"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

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"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Луиса Диаса/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" хочет купить колумбийского нападающего "Порту" Луиса Диаса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб сделал официальное предложение о покупке форварда в зимнее трансферное окно, но "драконы" пока не дали ответа. Ранее сообщалось, что Диас может перейти в "Ливерпуль" за 72 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Диас провел за "Порту" 24 матча во всех турнирах,  забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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