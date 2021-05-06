"Тоттенхэм" хочет переманить Гасперини

Теги тоттенхэматалантаджан пьеро гасперини

"Тоттенхэм" хочет переманить Гасперини

Фото твиттер "Аталанты"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к наставнику "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

По информации Sky Sport Deutschland, "шпоры" уже контактировали с итальянским специалистом.

Гасперини связан с "Аталантой" контрактом до июня 2022 года.

"Тоттенхэм" ищет замену уволенному Жозе Моуринью. До конца сезона командой будет руководить 29-летний Райан Мэйсон.

Не пропустите: Тен Хаг отказал "Тоттенхэму" до продления контракта с "Аяксом". | http://soccernews.ru
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