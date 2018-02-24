"Тоттенхэм" хочет подписать Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль летом может покинуть клуб.

Как сообщает английская пресса, "Тоттенхэм" хочет воспользоваться тем, что "МЮ" не может договориться с игроком о продлении контракта и попробует переманить его в свой стан.

В текущем сезоне Мартиаль провел 15 матчей и отметился 9 голами.

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