"Тоттенхэм" хочет подписать Мартиаля

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"Тоттенхэм" хочет подписать Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль летом может покинуть клуб.

Как сообщает английская пресса, "Тоттенхэм" хочет воспользоваться тем, что "МЮ" не может договориться с игроком о продлении контракта и попробует переманить его в свой стан.

В текущем сезоне Мартиаль провел 15 матчей и отметился 9 голами.

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