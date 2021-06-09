"Тоттенхэм" хочет подписать сына Тюрама
Фото: инстаграм Тюрама
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам попал в сферу интересов "Тоттенхэма".
Как сообщает RMC Sport, лондонский клуб значительно продвинулся в переговорах с 23-летним игроком.
Трансферная стоимость сына Лилиана Тюрама оценивается в 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Тюрама 11 голов и 5 ассистов в 40 играх.
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