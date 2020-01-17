"Тоттенхэм" хочет подписать Виллиана

Вингер "Челси" Виллиан попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает The Sun, "шпоры" намерены заполучить бразильца в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с клубом.

Отметим, что "Тоттенхэм" интересовался Виллианом еще в 2013 году, когда тот покидал "Анжи".

В этом сезоне Виллиан провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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