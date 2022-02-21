"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Интера"

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"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Интера"

Фото: инстаграм де Врея\Автор неизвестен

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании голландского центрального защитника "Интера" Стефана де Врея, сообщает портал Inter Live.

По информации источника, "шпоры" готовы осуществить трансфер уже в летнее трансферное окно. Де Врей уже работал с главным тренером лондонцев Антонио Конте в прошлых двух сезонах в составе "нерадзурри".

Контракт нидерландца с миланским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне защитник в 27 матчах во всех турнирах забил один гол.

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