"Тоттенхэм" хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" озвучил мадридскому "Реалу" требования по трансферу своего ведущего форварда Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, за 24-летнего нападающего "шпоры" желают получить 100 миллионов евро, а также полузащитника "сливочных" Иско и их вингера Гарета Бэйла, которых английский клуб оценил в 40 и 60 миллионов евро соответственно.

Однако такое предложение вряд ли устроит "Реал", так как он своих игроков в сумме оценивает в 170 миллионов евро.

Напомним, Рамон Кальдерон раскрыл трансферные планы "Реала" на лето.