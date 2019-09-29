"Тоттенхэм" хочет пригласить Саутгейта на замену Почеттино

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"Тоттенхэм" хочет пригласить Саутгейта на замену Почеттино

"Тоттенхэм" хочет пригласить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, в случае ухода Маурисио Почеттино по окончании сезона, передает Daily Express.

По данным издания, на тренера "шпор" нацелены "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Ранее сообщалось, что "МЮ" готовы выплатить лондонскому клубу 36 миллионов евро компенсации за Почеттино. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023 года.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. 

"Тоттенхэм" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 11 баллов.

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