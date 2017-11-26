"Тоттенхэм" хочет приобрести защитника "Болоньи"

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"Тоттенхэм" хочет приобрести защитника "Болоньи"

Защитник "Болоньи" Адам Масина попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщают английские СМИ, руководство клуба видит в футболисте возможную замену Дэнни Роузу, который зимой может покинуть клуб.

В текущем сезоне Масина провел 14 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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