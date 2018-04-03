"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Почеттино

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"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Почеттино

Лондонский "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "шпор" готово поднять зарплату аргентинского специалиста до 9,7 миллионов евро в год. Сейчас наставник зарабатывает около 6 миллионов.

Стоит отметить, что Почеттино хотят переманить такие клубы, как "Бавария", "Реал" и ПСЖ.

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