"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Сон Хын Мином

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт со своим нападающим Сон Хын Мином, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" в ближайшие несколько недель намерены провести соответствующие переговоры с 25-летним корейцем.

Стоит отметить, что действующее соглашение Сон Хын Мина с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года.

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