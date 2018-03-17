"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Сон Хын Мином

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"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Сон Хын Мином

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт со своим нападающим Сон Хын Мином, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" в ближайшие несколько недель намерены провести соответствующие переговоры с 25-летним корейцем.

Стоит отметить, что действующее соглашение Сон Хын Мина с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года.

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