"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Сон Хын Мином с увеличением зарплаты

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"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Сон Хын Мином с увеличением зарплаты

"Тоттенхэм" готов продлить контракт с форвардом Сон Хын Мином с увеличением зарплаты. Об этом сообщает Football Insider.

По новому соглашению футболист будет получать 220 тысяч евро в неделю. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 7 матчей в АПЛ, забив 8 голов и сделав 2 ассиста.

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