"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Вертонгеном

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"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Вертонгеном

Лондонский "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с защитником Яном Вертонгеном, сообщает британская пресса.

По информации источника, подписание нового соглашения с 30-летним бельгийцем будет приоритетной целью "шпор" на ближайшее лето.

В этом сезоне Вертонген сыграл за "Тоттенхэм" 43 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в 2019 году.

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