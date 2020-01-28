"Тоттенхэм" хочет расстаться с двумя защитниками этой зимой

"Тоттенхэм" намерен отдать двух защитников в аренду этой зимой. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, речь идет о Дэнни Роузе и Кайле Уокере-Питерсе. В первом заинтересованы "Ньюкасл", "Борнмут" и "Уотфорд". Второго готовы приобрести "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон".

"Тоттенхэм" хотел бы продать двух футболистов, однако из-за закрытия трансферного окна удастся лишь отдать в аренду.

29-летний Роуз в этом сезоне провел 16 матчей за команду, отметившись 2 ассистами. 22-летний Уокер-Питерс провел лишь 5 матчей за "шпор".

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