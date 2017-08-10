"Тоттенхэм" хочет сбить цену на Баркли

Лондонский "Тоттенхэм" не теряет надежд купить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Telegraph.

Впрочем, "шпоры" не намерены платить требуемые "ирисками" 55 миллионов евро, так как контракт футболиста с мерсисайдским клубом истекает летом 2018 года.

Отмечается, что "Тоттенхэм" готов предложить за Баркли не более 28 миллионов евро.

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