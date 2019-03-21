"Тоттенхэм" хочет усилиться хавбеком "Барселоны"

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"Тоттенхэм" хочет усилиться хавбеком "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, игра 25-летнего португальца, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Эвертон", впечатлила представителей "шпор".

Лондонский клуб готов в летнее трансферное окно сделать предложение по хавбеку, если "ириски" решат его не выкупать.

В этом сезоне Гомеш сыграл за "Эвертон" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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