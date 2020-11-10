"Тоттенхэм" хочет вернуть Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, в возвращении футболиста заинтересован "Тоттенхэм". "Шпоры" готовы купить игрока в зимнее трансферное окно. "Интер" отпустит футболиста, так как он не входит в планы главного тренера Антонио Конте. Кроме того, с продажей игрока "Интер" сможет разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, футболист выступал в "Тоттенхэме" с 2013 по 2020 год. Контракт футболиста с "Интером" рассчитан до лета 2024 года.

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