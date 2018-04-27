"Тоттенхэм" хочет выручить от продажи четырёх игроков почти 200 миллионов евро

Лондонский "Тоттенхэм" затеял распродажу игроков в летнее трансферное окно, сообщает Dail Mail.

По сведениям издания, "шпоры" рассчитывают расстаться с четырьмя футболистами, выручив за них почти 200 миллионов евро.

Так, "Тоттенхэм" оценил Дэнни Роуза, Виктора Ваньяму и Мусу Дембеле в 58 миллионов евро каждого, а Тоби Алдервейрелда - в 23 миллиона.

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