"Тоттенхэм" хочет заполучить вратаря "Бернли" Поупа
На фоне интереса ПСЖ к основному голкиперу "Тоттенхэма" Уго Льорису, "шпоры" рассматривают вариант покупки вратаря "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа. По информации СМИ, именно переход в команду Моуринью станет наиболее вероятным продолжением карьеры для 28-летнего голкипера.
Однако в услугах футболиста заинтересованны, как сообщает источник, еще несколько клубов АПЛ. Речь может идти о "Ливерпуле" и "Вест Хэме".
В текущем сезоне Поуп выходил на поле в свитере "Бернли" в 23 матчах. На его счету 25 пропущенных мячей. Кроме того, в активе голкипера есть 4 матча за сборную Англии — все на ноль.
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