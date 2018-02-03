"Тоттенхэм" хотел приобрести Обамеянга

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"Тоттенхэм" хотел приобрести Обамеянга

Бывший тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд рассказал, что в свое время клуб мог приобрести Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг не очень хорошо известен зрителям АПЛ, однако я очень давно за ним наблюдаю. Однажды я увидел игру этого парня, как он в одиночку с мячом бежал из своей штрафной площади в чужую.

В тот же день я позвонил руководству клуба и сказал, что мы обязаны его подписать. За ним некоторое время следили, однако наставник команды в конечном итоге решил его не покупать" - приводят слова Шервуда английские СМИ.

Отметим, что Шервуд был ассистентом наставника "Тоттенхэма" с 2008 по 2013 год.

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