"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"
В полузащитнике "Милана" Франке Кессье заинтересовались два топ-клуба Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, 22-летним игроком интересуется "Тоттенхэм" и "Арсенал". Кроме того, в хавбеке нуждаются несколько европейских клубов.
Кессье стал игроком "Милана" летом 2017 года, перейдя из "Аталанты" на правах аренды. Спустя год миланский клуб выкупил игрока за 24 миллиона евро.
В текущем сезоне футболист участвовал в 26 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14