"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"

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"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"

В полузащитнике "Милана" Франке Кессье заинтересовались два топ-клуба Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 22-летним игроком интересуется "Тоттенхэм" и "Арсенал". Кроме того, в хавбеке нуждаются несколько европейских клубов. 

Кессье стал игроком "Милана" летом 2017 года, перейдя из "Аталанты" на правах аренды. Спустя год миланский клуб выкупил игрока за 24 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист участвовал в 26 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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