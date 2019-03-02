"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона

Несколько минут назад завершился главный матч 29 тура английской Премьер-лиги, в котором две лондонские команды – "Тоттенхэм" и "Арсенал" – решали, какой из коллективов является самым сильным в столице на данном этапе сезона. В первом круге "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:2, но перед 29 туром расклады и прогнозы были совсем иные, ведь в последнее время "канониры" не могут взять хоть какие-то очки в гостевых матчах со шпорами. Последние 2 были проиграны, а в случае поражения 2 марта "Арсенал" и вовсе повторял бы исторический антирекорд, который последний раз всплывал наружу в далеком 1961 году. "Тоттенхэму" была нужна победа, так как в случае поражения подопечные Почетино сразу же превращались бы из теневых претендентов на чемпионство в коллектив, который будет вынужден бороться за место в первой четверке.

Начало матча получилось достаточно резвым. Уже на первых минутах Ляказетт получил мяч внутри чужой штрафной и с разворота пробивал по чужим воротам, но "снаряд" срезался с ноги и улетел мимо дальней штанге. В этом эпизоде "Арсенал" вполне мог открывать счет и менять весь план "Тоттенхэма" на игру, но эти процессы начались немного позже, когда французский форвард "канониров" взял на себя роль ассистента. На 16 минуте, после того, как Кейн ворвался в чужую штрафную и мог пробивать по воротам, но замешкался и защитники его "затоптали", "Арсенал" молниеносно выбил мяч в центр поля, где Давинсон Санчес не смог попасть головой по мячу, тем самым уступил борьбу Ляказетту. Форвард принял мяч и вторым касание запустил Рэмзи в длинный выход один на один. Валиец не дал защитникам себя догнать, обыграл вратаря и отправил игровой снаряд в сетку ворот – 0:1.

После пропущенного гола "Арсенал" сел на свою половину поля и наблюдал, как "Тоттенхэм" организовывал свои позиционные атаки. Но, поскольку оборона "канониров" в текущем сезоне не идеальна, определенный процент атак все же прошел и даже завершился голом Кейна на 24 минуте, который арбитры, однако, не засчитали. Жарче всего возле ворот "канониров" было на 44 минуте, когда Кейн выдал отличную "закидушку" в район вратарской площади, Эриксон выскочил из-за спин защитников и пытался подправить траекторию мяча в сторону сетки, но Лено подставил ногу и отбил мяч. На том эпизод не закончился, ведь на добивание вовремя подоспел Мусса Сиссоко, который мощно пробил с линии штрафной, но немецкий вратарь "Арсенала" невероятным образом потащил и этот мяч. Подопечные Эмери смогли огрызнуться лишь раз – на 42 минуте Алекс Ивоби прорвался по правому флангу, разобрался с защитником на границе штрафной и пытался обводящим ударом попасть в дальний угол, но мяч полетел не под перекладину и Льорис спас свою команду.

Во втором тайме атака добавила в динамике и эпизоды возле обеих ворот стали возникать чаще. На 53 минуте "Арсенал" разыграл классическую комбинацию Арсена Венгера. "Канониры" дошли до чужих ворот за счет короткого паса и подождали подключения Монреаля по левому флангу, который прострелил в штрафную на Ляказетта и лишь несколько сантиметров спасли "Тоттенхэм" от второго гола после удара француза первым касанием. "Шпоры" ответили сразу! Через несколько минут Тоби Алдервейрелд должен был забивать после подачи со штрафного на дальнюю штангу, но удар бельгийца ногой первым касанием получился неудачным и "ядро" угодило в сетку с обратной стороны. Постоянное нагнетание "Тоттенхэма" привело к тому, что подопечные Почетино все же забили. На 74 минуте Шкодран Мустафи сбил Харри Кейна в собственной штрафной после подачи со стандарта, и арбитр незамедлительно указал на точку. К мячу подошел виновник эпизода и ударом в угол установил новый счет в матче – 1:1. Интересно, что в момент подачи Кейн находился в офсайде. Вполне возможно, что, если бы в Англии работал VAR, пенальти назначен не был бы.

Вишенкой на торте этого матча стал пенальти в ворота "Тоттенхэма", который был назначен уже в компенсированное время после фола Санчеса на Обамеянге (есть подозрения, что фола не было). Габонский форвард подошел к мячу, но пробил не сильно и не в точно в угол, и французский голкипер парировал выстрел. В итоге "Тоттенхэм" впервые в сезоне сыграл вничью, а "Арсенал" упустил отличный шанс приблизится к третьему месту и спустить "шпор" в жесткую борьбу за первую четверку, которую также ведут "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:1

Голы: Рэмзи, 16 – 0:1; Кейн, 74 (пен.) – 1:1

Незабитый пенальти: Обамеянг, 90

Удаление: Торрейра, 90+6

"Тоттенхэм": Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Трипьер, Сиссоко, Ваньяма (Ламела, 60), Роуз – Эриксен – Кейн, Сон (Льоренте, 79).

"Арсенал": Лено – Мустафи, Сократис, Косельны, Монреаль – Гендузи (Торрейра, 46), Джака – Ивоби, Рэмзи (Озил, 72), Мхитарян – Ляказетт (Обамеянг, 56).