"Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за хавбека "Лиона"

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"Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за хавбека "Лиона"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Лиона" Люке Тузару, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английские клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне 20-летний Тузар провел за "Лион" 42 матча и не отметился результативными действиями.

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