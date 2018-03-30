"Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за хавбека "Лиона"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Лиона" Люке Тузару, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английские клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне 20-летний Тузар провел за "Лион" 42 матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Прошлым летом Коутиньо мог перейти в "Реал" в обмен на Бэйла. | http://soccernews.ru