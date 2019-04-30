"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов
Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом".
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте.
"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зийех, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.
Напомним, что матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 8 мая.
Не пропустите: Назначены арбитры на полуфинал Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Аякс". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Аякс" выиграл 6 из 8 полуфиналов в Кубке/Лиге Чемпионов
-
Скоулз предположил, чего не хватает Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
1
"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
Ховард: "Надеюсь, "Ливерпуль" никогда не выиграет АПЛ"
-
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
-
Роналду купил эксклюзивный Bugatti за 11 миллионов евро (фото)
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
"Локомотив" ведёт переговоры по трансферу защитника "Уфы"
-
Отаменди задумался об уходе из "Манчестер Сити"
-
Азмун хочет выиграть с "Зенитом" Лигу Чемпионов
-
Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"
-
Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона
-
Фирмино в преддверии матча с "Барселоной" занимался в общей группе
-
Джон О′Ши объявил о завершении карьеры
-
"Реал" поборется с "Наполи" за защитника "Лиона"
-
"Ювентус" готов продать Дибалу
-
Дзюба прокомментировал свою травму
-
1
Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"
-
В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков
-
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с игроком, который в 2019 году провёл один матч
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4