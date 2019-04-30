"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом".

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте.

"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зийех, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Напомним, что матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 8 мая.

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