"Тоттенхэм" и "Челси" поспорят за форварда "Уотфорда"

Форвард "Уотфорда" Ришарлисон попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Челси".

Как сообщают английские СМИ, "шершни" так просто не отпустят своего ключевого футболиста. Отметим, что 40% голов команды были забиты с его помощью.

"Уотфорд" приобрел Ришарлисона прошедшим летом за 12,5 миллиона евро.

Читайте также: "Челси" интересуется двумя игроками "Интера". | http://soccernews.ru