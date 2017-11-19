"Тоттенхэм" и "Челси" поспорят за форварда "Уотфорда"

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"Тоттенхэм" и "Челси" поспорят за форварда "Уотфорда"

Форвард "Уотфорда" Ришарлисон попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Челси".

Как сообщают английские СМИ, "шершни" так просто не отпустят своего ключевого футболиста. Отметим, что 40% голов команды были забиты с его помощью.

"Уотфорд" приобрел Ришарлисона прошедшим летом за 12,5 миллиона евро.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
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