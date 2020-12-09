"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" поборются за финского таланта

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"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" поборются за финского таланта

"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к нападающему "Брентфорда" Маркусу Форссу, сообщает Eurosport.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Президент лондонского клуба Дэниел Леви лично заинтересован в покупке игрока.

21-летний Финн выступает за "Брентфорд" с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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