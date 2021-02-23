"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" и "шмели" рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Хендерсон в прошлом сезоне отлично проявил себя, выступая за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Впрочем, после возвращения в стан манкунианцев вратарь сел в запас. В связи с этим он может согласиться на смену клуба в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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