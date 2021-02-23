"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

Теги боруссия дортмунддин хендерсонманчестер юнайтедтоттенхэмтрансферы

"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" и "шмели" рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Хендерсон в прошлом сезоне отлично проявил себя, выступая за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Впрочем, после возвращения в стан манкунианцев вратарь сел в запас. В связи с этим он может согласиться на смену клуба в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов