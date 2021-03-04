"Тоттенхэм" и "Эвертон" добыли минимальные победы в АПЛ

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"Тоттенхэм" и "Эвертон" добыли минимальные победы в АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" переиграл "Фулхэм", а "Эвертон" одолел "Вест Бромвич".

"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 0:1

Гол: Адарабиойо (аг), 19 - 0:1

"Фулхэм": Ареоля, Адарабиойо, Робинсон (Брайен, 75), Андерсен, Айна, Лемина, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 64), Лукман, Рид, Кавалейру (Митрович, 71), Маджа.

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Доэрти, Санчес, Алдервейрелд, Ндомбеле (Ламела, 75), Алли (Сиссоко, 67), Бэйл (Лукас Моура, 67), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.


"Вест Бромвич" - "Эвертон" 0:1

Гол: Ришарлисон, 65 - 0:1

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Йокушлу, Галлахер (Робсон-Кану, 78), Матеус Перейра, Филлипс (Снодграсс, 78), Ферлонг, Диань.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Динь, Ивоби (Аллан, 58), Бернард (Кинг, 84), Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 64), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

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