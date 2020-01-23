"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии

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"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии

Завершились два матча 24-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, добившись победы над "Норвичем". Победу "шпорам" принесли голы Деле Алли и Сон Хын Мина. В другом матче "Лестер" разгромил "Вест Хэм".

"Тоттенхэм – Норвич - 2:1 (1:0)
Голы: Алли, 38 - 1:0, Пукки, 70 (с пенальти) - 1:1, Сон Хын Мин, 79 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген (Жедсон Фернандеш, 75), Алдервейрелд, Орье, Ло Чельсо, Ламела (Эриксен, 62), Лукас Моура, Уинкс (Дайер, 56), Сон Хын Мин, Алли, Сессеньон.

"Лестер" – "Вест Хэм" - 4:1 (2:0)
Голы: Барнс, 24 - 1:0, Рикарду Перейра, 45 - 2:0, Нобл, 50 (с пенальти) - 2:1, Перес, 81 (с пенальти) - 3:1, Перес, 88 - 4:1 

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Эванс, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Перес, Варди (Ихеаначо, 43).

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