"Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за бразильского защитника

Центральный защитник "Ромы" Рожер Ибаньес привлёк внимание английских клубов, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на 22-летнего футболиста нацелились "Тоттенхэм" и "Лестер".

Стоит отметить, что бразилец только в четверг продлил контракт с "волками" до 2025 года.

В текущем сезоне Ибаньес сыграл за "Рому" 26 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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