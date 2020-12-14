"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не смогли победить соперников, "Лестер" врывается в тройку: результаты 12 тура АПЛ
Дерби Манчестера не выявило победителя, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" синхронно теряют очки. Представляем все результаты 12-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 0:1
"Ньюкасл" - "Вест Бромвич" - 2:1
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:0
"Эвертон" - "Челси" - 1:0
"Саутгемптон" - "Шеффилд Юнайтед" - 3:0
"Кристал Пэлас" - Тоттенхэм" - 1:1
"Фулхэм" - "Ливерпуль" - 1:1
"Лестер" - "Брайтон" - 3:0
"Арсенал" - "Бернли" - 0:1
Турнирная таблица: "Тоттенхэм" (25), "Ливерпуль" (25), "Лестер" (24), "Саутгемптон" (23), "Челси" (22), "Манчестер Юнайтед" (20), "Вест Хэм" (20), "Эвертон" (20), "Манчестер Сити" (19), "Астон Вилла" (18), "Вулверхэмптон" (17), "Кристал Пэлас" (17), "Ньюкасл" (17), "Лидс" (14), "Арсенал" (13), "Брайтон" (10), "Бернли" (9), "Фулхэм" (8), "Вест Бромвич" (6), "Шеффилд Юнайтед" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18