"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не смогли победить соперников, "Лестер" врывается в тройку: результаты 12 тура АПЛ

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"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не смогли победить соперников, "Лестер" врывается в тройку: результаты 12 тура АПЛДерби Манчестера не выявило победителя, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" синхронно теряют очки. Представляем все результаты 12-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 0:1
"Ньюкасл" - "Вест Бромвич" - 2:1
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:0
"Эвертон" - "Челси" - ​​​​​​​1:0
"Саутгемптон" - ​​​​​​​"Шеффилд Юнайтед" - 3:0
"Кристал Пэлас" - Тоттенхэм" - 1:1
 "Фулхэм" - "Ливерпуль" - 1:1
"Лестер" - "Брайтон" - 3:0
"Арсенал" - "Бернли" - 0:1

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" (25), "Ливерпуль" (25), "Лестер" (24), "Саутгемптон" (23), "Челси" (22), "Манчестер Юнайтед" (20), "Вест Хэм" (20), "Эвертон" (20), "Манчестер Сити" (19), "Астон Вилла" (18), "Вулверхэмптон" (17), "Кристал Пэлас" (17), "Ньюкасл" (17), "Лидс​​​​​​​" (14), "Арсенал" (13), "Брайтон" (10), "Бернли" (9), "Фулхэм" (8), "Вест Бромвич" (6), "Шеффилд Юнайтед" (1).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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