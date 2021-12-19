"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В рамках 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".
Мерсисайдцы по-прежнему идут на втором месте, но отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 3 очков. "Тоттенхэм" идет седьмым.
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Кейн, 13 - 1:0, Диогу Жота, 35 - 1:1, Робертсон, 69 - 1:2, Сон Хын Мин, 74 - 2:2
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон (Регилон, 86), Алли (Лукас Моура, 81), Уинкс, Ндомбеле (Скипп, 64), Сон Хын Мин, Кейн.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане (Цимикас, 82), Диогу Жота.
Удаление: Робертсон (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18