"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛФото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".

Мерсисайдцы по-прежнему идут на втором месте, но отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 3 очков. "Тоттенхэм" идет седьмым.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Кейн, 13 - 1:0, Диогу Жота, 35 - 1:1, Робертсон, 69 - 1:2, Сон Хын Мин, 74 - 2:2

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон (Регилон, 86), Алли (Лукас Моура, 81), Уинкс, Ндомбеле (Скипп, 64), Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане (Цимикас, 82), Диогу Жота.

Удаление: Робертсон (77).   

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