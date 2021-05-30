"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен

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"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен

Фото: инстаграм Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Манчестер Сити" Габриэлу Жезусу, сообщает The Daily Star.

По сведениям источника, "шпоры" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Манчестер Сити" оценивает форварда в 82 миллиона евро. "Тоттенхэм" не готов платить такую сумму, поэтому в сделк может быть включен нападающий лондонцев Харри Кейн.

В минувшем сезоне 24-летний Жезус провел 42 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Кейна 33 забитых мяча и 17 голевых передач в 49 поединках.

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