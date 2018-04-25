"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" могут поменяться футболистами

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шпоры" не против трансфера, но хотят получить за своего игрока 45 миллионов евро и защитник "МЮ" Люка Шоу.

В этом сезоне 27-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 14 матчей. На счету 22-летнего Шоу 20 поединков.

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