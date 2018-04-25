"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" могут поменяться футболистами

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"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" могут поменяться футболистами

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шпоры" не против трансфера, но хотят получить за своего игрока 45 миллионов евро и защитник "МЮ" Люка Шоу.

В этом сезоне 27-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 14 матчей. На счету 22-летнего Шоу 20 поединков.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
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