"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" назвали составы на очный матч Международного Кубка Чемпионов

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"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" назвали составы на очный матч Международного Кубка Чемпионов

Тренерские штабы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч Международного Кубка Чемпионов.

Игра между "шпорами" и "красными дьяволами" пройдёт в Шанхае. Начало - в 14:30 по московскому времени.

"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга, Вертонген, Уокер-Питерс, Ндомбеле, Георгиу, Алли, Уинкс, Сиссоко, Пэрротт, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Уан-Биссака, Рохо, Джеймс, Мактоминей, Гринвуд, Погба, Мартиаль, Перейра.

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