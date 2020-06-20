"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонцев забил Стивен Бергвейн, у "красных дьяволов" отметился Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:0)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Дайер, Сиссоко, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф (Матич, 78), Уан-Биссака, Мактомини (Байи, 89), Фред (Погба, 63), Бруну Фернандеш, Джеймс (Гринвуд, 62), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" расположился на 8 месте.

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