"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Англии.
В составе лондонцев забил Стивен Бергвейн, у "красных дьяволов" отметился Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:0)
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Дайер, Сиссоко, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф (Матич, 78), Уан-Биссака, Мактомини (Байи, 89), Фред (Погба, 63), Бруну Фернандеш, Джеймс (Гринвуд, 62), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд.
"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" расположился на 8 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18