"Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января

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"Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января

"Тоттенхэм" продолжает интересоваться польским нападающим "Милана" Кшиштофом Пентеком, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб пока не может согласовать с миланцами сумму трансфера поляка, поэтому готов включить в сделку одного из своих игроков. "Шпоры" могут расстаться с защитником Хуаном Фойтом, полузащитником Виктором Ваньяном или нападающим Эриком Ламелой.

Ранее сообщалось, что Пентек также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и своего бывшего клуба "Дженоа". В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 24 матча в чемпионате Италии и забил 4 гола.

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