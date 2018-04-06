"Тоттенхэм" и "Монако" поборются за хавбека "Кёльна"

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"Тоттенхэм" и "Монако" поборются за хавбека "Кёльна"

"Тоттенхэм" и "Монако" поборются за полузащитника "Кёльна" Леонардо Битенкура, сообщает Kicker.

По сведениям издания, оба клуба готовы купить 24-летнего футболиста за восемь миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В этом сезоне Битенкур сыграл за "Кёльн" 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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