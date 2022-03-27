"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за бельгийского форварда

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"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за бельгийского форварда

Фото: твиттер Шарля Де Кетеларе/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему "Брюгге" Шарлю Де Кетеларе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Брюгге" готов продать форварда за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Де Кетеларе провел за "Брюгге" 41 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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