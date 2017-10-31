"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"

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"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"

Два английских клуба проявляют интерес к форварду "Бешикташа" Дженку Тосуну, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, за 26-летнего турка намерены побороться "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Сам нападающий ранее открыто заявлял о желании играть в АПЛ.

В этом сезоне Тосун сыграл за "Бешикташ" 13 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи. 

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