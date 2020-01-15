"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Завершились несколько переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии. Стоит отметить выход в 1/16 финала "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".

"Тоттенхэм" – "Мидлсбро" - 2:1 (2:0)

Голы: Ло Чельсо, 2 - 1:0, Ламела, 15 - 2:0, Сэвилл, 83 - 2:1

"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Танганга, Санчес, Ло Чельсо, Ламела, Уинкс, Дайер (Алли, 85), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Эриксен, Сессеньон.

"Ньюкасл" – "Рочдейл" - 4:1 (3:0)

Голы: О’Коннелл, 17 (автогол) - 1:0, Лонгстафф, 20 - 2:0, Альмирон, 26 - 3:0, Жоэлинтон, 82 - 4:0, Уильямс, 86 - 4:1

"Шрусбери" – "Бристоль Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Пьер, 89 - 1:0

"Блэкпул" – "Рединг" - 0:2 (0:1)

Голы: Бойе, 42 - 0:1, Обита, 82 - 0:2

"Ковентри" – "Бристоль Роверс" - 3:0 (1:0)

Голы: Биаму, 4 - 1:0, Паск, 50 - 2:0, Биаму, 56 - 3:0

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