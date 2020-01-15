"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Завершились несколько переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии. Стоит отметить выход в 1/16 финала "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".
"Тоттенхэм" – "Мидлсбро" - 2:1 (2:0)
Голы: Ло Чельсо, 2 - 1:0, Ламела, 15 - 2:0, Сэвилл, 83 - 2:1
"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Танганга, Санчес, Ло Чельсо, Ламела, Уинкс, Дайер (Алли, 85), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Эриксен, Сессеньон.
"Ньюкасл" – "Рочдейл" - 4:1 (3:0)
Голы: О’Коннелл, 17 (автогол) - 1:0, Лонгстафф, 20 - 2:0, Альмирон, 26 - 3:0, Жоэлинтон, 82 - 4:0, Уильямс, 86 - 4:1
"Шрусбери" – "Бристоль Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Пьер, 89 - 1:0
"Блэкпул" – "Рединг" - 0:2 (0:1)
Голы: Бойе, 42 - 0:1, Обита, 82 - 0:2
"Ковентри" – "Бристоль Роверс" - 3:0 (1:0)
Голы: Биаму, 4 - 1:0, Паск, 50 - 2:0, Биаму, 56 - 3:0
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14