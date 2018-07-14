"Тоттенхэм" и "Реал" узнали стоимость Кинтеро

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д’Онофрио готов продать Хуана Кинтеро за 25 миллионов евро.

Отметим, что права на колумбийца принадлежат "Порту", но "Ривер Плейт", где Кинтеро выступает на правах аренды, обладает правом выкупа игрока за 3 миллиона евро, чем аргентинский клуб и намерен воспользоваться.

Главными претендентами на Кинтеро являются "Тоттенхэм" и "Реал".

Напомним, что Кинтеро вошел в пятерку главных открытий ЧМ-2018. | http://soccernews.ru