"Тоттенхэм" и "Рейнджерс" пробились в следующий квалификационный раунд Лиги Европы

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"Тоттенхэм" и "Рейнджерс" пробились в следующий квалификационный раунд Лиги Европы

Представляем результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Линкольн" Гибралтар - "Рейнджерс" Шотландия 0:5

Голы: Тавернье, 21 - 0:1, Голдсон, 45 - 0:2, Морелос, 67 - 0:3, Дефо, 84 - 0:4, Морелос, 88 - 0:5

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Тавернье (Морелос, 46), Эдмундсон, Баришич, Арфилд, Камара, Хаджи, Иттен (Дефо, 66), Руф (Паттерсон, 42), Стюарт.     


"Локомотив" Пловдив Болгария - "Тоттенхэм" Англия 1:2

Голы: Минчев, 71 - 1:0, Кейн (пен), 80 - 1:1, Ндомбеле, 85 - 1:2
 
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дэвис, Санчес (Лукас Моура, 73), Дайер, Ло Чельсо, Сиссоко (Ндомбеле, 61), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бергвейн (Ламела, 70), Кейн.

Удаления: Карагарен (79), Диниш Алмейда (83).


"Нефтчи" Азербайджан - "Галатасарай" Турция 1:3

Голы: Дианье, 19 - 0:1, Мбодж, 46 - 1:1, Луйиндама, 48 - 1:2, Дианье, 63 - 1:3

"Галатасарай": Озтюрк, Саракки, Луйиндама, Линнес, Маркао Тейшейра, Антальялы, Байрам, Бельханда (Фегули, 46), Кылынч (Туран, 68), Бабел (Дурмаз, 83), Дианье.


"Ритеряй" Литва - "Слован" Либерец Чехия 1:5

Голы: Мара (пен), 12 - 0:1, Громада, 20 - 0:2, Лесама, 61 - 1:2, Рабушиц, 84 - 1:3, Юсуф (пен), 89 - 1:4, Матоушек, 90 - 1:5


"Буде-Глимт" Норвегия - "Жальгирис" Вильнюс Литва 3:1

Голы: Синкернагель, 20 - 1:0, Антал, 26 - 1:1, Бонифасе, 32 - 2:1, Бьеркан, 81 - 3:1

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