"Тоттенхэм" и "Рома" поборются за Промеса

"Тоттенхэм", "Рома" и "Ньюкасл" проявляют интерес к голландскому полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Back Page Football.

По сведениям издания, клубы уже провели предварительные переговоры с представителями футболиста. Сумма отступных в его контракте составляет 35 миллионов евро. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 38 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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