"Тоттенхэм" и "Суонси" одержали победы, "Бернли" сыграл вничью с "Вест Хэмом"
В рамках 8-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" и "Суонси" соответственно обыграли "Борнмут" и "Хаддерсфилд", а "Бернли" свой матч против "Вест Хэма" свел вничью.
"Тоттенхэм" - "Борнмут" - 1:0
Гол: Эриксен, 47 - 1:0.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сон (Сиссоко, 75), Эриксен, Алли (Н'Куду, 90+3), Кейн (Льоренте, 85).
"Борнмут": Бегович, Смит (Айб, 75), Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниелс, Л. Кук (Муссе, 83), Сурман, Станислас (Дефо, 75), Гослинг, Кинг.
"Суонси" - "Хаддерсфилд" - 2:0
Голы: Абрахам, 42 - 1:0, Абрахам, 48 - 2:0.
"Суонси": Фабьянски, Нотон, Фернандес, Маусон, Олльсон, Фер (Ки Сон-Ен, 73), Бриттон (Клукас, 84), Кэррол, Нарсинх (Дайер, 76), Айю, Абрахам.
"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун (Лове, 81), Хогг (Муй, 46), Биллинг (Уильямс, 60), Качунга, Инс, Ван ла Парра, Депуатр.
"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:1
Голы: Антонио, 19 - 0:1, Вуд, 85 - 1:1.
"Бернли": Поп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд (Барнс, 81), Брэйди, Корк, Дефур, Эрфилд (Гудмундссон, 46), Хендрик (Воукс, 46), Вуд.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Фонте, Рид, Крессуэлл, Антонио, Лансини (Масуаку, 88), Куяте, Арнаутович (Обьянг, 46), Кэрролл, Чичарито (Сахо, 75).
Удаление: Кэрролл, 27.
Напомним, в параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|15
|Сток Сити
|8
|8
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|17
|Эвертон
|7
|7
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3