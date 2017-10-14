"Тоттенхэм" и "Суонси" одержали победы, "Бернли" сыграл вничью с "Вест Хэмом"

В рамках 8-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" и "Суонси" соответственно обыграли "Борнмут" и "Хаддерсфилд", а "Бернли" свой матч против "Вест Хэма" свел вничью.

"Тоттенхэм" - "Борнмут" - 1:0

Гол: Эриксен, 47 - 1:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сон (Сиссоко, 75), Эриксен, Алли (Н'Куду, 90+3), Кейн (Льоренте, 85).

"Борнмут": Бегович, Смит (Айб, 75), Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниелс, Л. Кук (Муссе, 83), Сурман, Станислас (Дефо, 75), Гослинг, Кинг.

"Суонси" - "Хаддерсфилд" - 2:0

Голы: Абрахам, 42 - 1:0, Абрахам, 48 - 2:0.

"Суонси": Фабьянски, Нотон, Фернандес, Маусон, Олльсон, Фер (Ки Сон-Ен, 73), Бриттон (Клукас, 84), Кэррол, Нарсинх (Дайер, 76), Айю, Абрахам.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун (Лове, 81), Хогг (Муй, 46), Биллинг (Уильямс, 60), Качунга, Инс, Ван ла Парра, Депуатр.

"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Антонио, 19 - 0:1, Вуд, 85 - 1:1.

"Бернли": Поп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд (Барнс, 81), Брэйди, Корк, Дефур, Эрфилд (Гудмундссон, 46), Хендрик (Воукс, 46), Вуд.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Фонте, Рид, Крессуэлл, Антонио, Лансини (Масуаку, 88), Куяте, Арнаутович (Обьянг, 46), Кэрролл, Чичарито (Сахо, 75).

Удаление: Кэрролл, 27.

Напомним, в параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru