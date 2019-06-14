"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят купить игрока "Милана" Сусо

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм Юнайтед" хотят приобрести форварда "Милана" Сусо, информирует Calciomercarto.com.

По данным источника, сумма отступных за футболиста составляет - около 40 миллионов евро.

Сусо играет в составе "Милана" с 2015 года. Ранее он играл за "Дженоа", "Альмери" и "Ливерпуль". В минувшем сезоне 25-летний нападающий отметился 7 голами и 10 ассистами в 35 матчах Серии А.

Не пропустите: Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"| http://soccernews.ru