"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен тренерами

"Тоттенхэм" может пригласить на пост тренера Массимилиано Аллегри, который покинет "Ювентус" этим летом.

Как сообщает Express, в свою очередь руководство "старой синьоры" заинтересовано в приглашении наставника "шпор" Маурисио Почеттино. Ранее аргентинец намекал, что может уйти, если клубу удастся завоевать Лигу Чемпионов.

Таким образом, клубы могут провести переговоры об обмене тренерами.

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